2020/04/25 | 14:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة: تماثل 11 حالة للشفاء التام ولم نسجل اليوم اي حالة وفاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/25 | 14:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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