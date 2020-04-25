الهاونات العشوائية تعاود ضرب ناحية العبارة بديالى.. ثلاث هجمات بثلاثة أيام

2020/04/25 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

على مدار 72 ساعة، تعرضت قرى ناحية العبارة في ديالى إلى 3 هجمات بالهاونات، من قبل تنظيم داعش، أسفرت بمجملها عن إصابة مدني وأضرار مادية ببعض الدور السكنية، كان آخرها حوالي منتصف ظهر اليوم، سقطت في بساتين المنطقة، دون أي إصابات.

قنابر الهاون العشوائية التي عاودت ضرب ناحية العبارة، خلقت حالة من القلق لدى الأهالي في محيط زراعي كبير يمثل خليطاً سكانياً، تكون منذ مئات السنوات، وعانى من أوضاع صعبة في "سنوات الدم" (2006-2009) قبل أن تستقر بعد دماء غزيزة.

وقال مدير ناحية العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة) شاكر ملا جواد في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "قبل ساعة من الآن سقطت قذيفتي هاون في البساتين القريبة من قرية زهرة شرقي العبارة، دون اي اصابات، وهو الهجوم الثالث من نوعه خلال 72 ساعة من قبل داعش على القرى الآمنة".

واضاف ملا جواد، أن "ما يحدث أمر مقلق والأجهزة الأمنية شكلت بالفعل لجنة تحقيق للوقوف على مصادر إطلاق الهاونات"، مؤكدا ان "داعش هو المتهم الرئيسي بإطلاقها".

فيما أشار علوان الربيعي من أهالي العبارة، إلى أن "الهاونات تطوّر خطير في المشهد الأمني، خاصة وإن قرى الناحية تعرضت للقصف 3 مرات خلال 72 ساعة".

ويضيف الربيعي: "رحمة الله وعنايته هي من منعت حدوث كوارث، ناتجة عن تساقط الهاونات، والتي قد تؤدي الى مجزرة بشرية خاصة وان هناك اسواقاً وشوارع مليئة بالناس، مع حلول شهر رمضان"، لافتا إلى أن "ما يحدث امر يستدعي التحرك من قبل القوات الامنية لإنهاء هذا الخطر".

فيما اشار علوان حسن، مراقب امني، إلى أن "العبارة وقراها تمثل بوابة بعقوبة الشمالية الشرقية وهي الاقرب الى مركزها"، لافتا الى ان "تكرار القصف يدلل على وجود فراغات تستغل من قبل داعش لمهاجمة ناحية تتمتع بموقع جغرافي مهم".

وأضاف حسن، أن "تأثير الهاون من الناحية النفسية على الأهالي أكبر من بقية الأسلحة واذا ما استمر سيودي الى تداعيات سلبية"، لافتا الى "ضرورة دعم جبهة العبارة وتعقب من يقوموا بإطلاق الهاونات".

ولفت الى ان "القرى المستهدفة تتألف من خليط بشري من كل المكونات وهي من اقدم قرى ديالى ويعود تاريخ إنشائها الى عقود وربما قرن من الزمان".

الى ذلك بين عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي ان" الفراغات الامنية وقلة القوات المتوفرة هي سبب مباشر بما يحدث من خروقات في بعض مناطق ديالى"، لافتا الى أن "هجمات العبارة الاخيرة تستدعي تحرك القيادات الأمنية في بغداد لإرسال لواء قتالي من الشرطة الاتحادية لدعم امن ديالى بشكل عام".

واضاف العزاوي، ان "أمن ديالى يحتاج الى دعم بغداد، الان قبل الغد ودعواتنا المتكررة بإرسال قطعات لم يجر تلبيتها حتى الآن رغم ارتفاع مسلسل الخروقات وسقوط ضحايا في صفوف القوات الأمنية".

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