تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

2020/04/25 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، السبت (25 نيسان 2020)، تسجيل 12 حالة إصابة بفايروس كورونا ف...





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