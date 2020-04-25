شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا في ميسان


شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا في ميسان
2020/04/25 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، السبت (25 نيسان 2020)، شفاء ثلاثة مصابين من فايروس كورونا من...

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