شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا في ميسان

2020/04/25 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، السبت (25 نيسان 2020)، شفاء ثلاثة مصابين من فايروس كورونا من...





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