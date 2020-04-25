وكيل وزير الصحة ينفي وجود فيروس كورونا من النوع الاوروبي

2020/04/25 | 14:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وكيل وزير الصحة العراقية وعضو خلية الأزمة هاني العقابي على الإعلان الصادر عن دائرة صحة محافظة المثنى المتعلق بوجود سلالة أوروبية لفيروس كورونا المستجد في العراق بعد حالة وفاة لشاب.

وكان مدير عام صحة المثنى عون المالكي قد حذر من دخول سلالة أوروبية من فيروس كورونا هي "الأشد خطورة" للمحافظة، مشيرا...

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