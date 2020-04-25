2020/04/25 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الجمعة، إن شركة الطيران الفرنسية “إيرفرانس” ستتلقى قروضا مصرفية ومن الدولة الفرنسية بقيمة سبعة مليارات يورو لمواجهة أزمة فيروس كورونا الجديد، لكن تأميمها ليس مطروحا.وقال لومير إنه يتم حاليا دراسة منح حوالى خمسة مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة من الدولة لمجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات.وأوضح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة الفرنسية تقدم قروض بقيمة سبعة مليارات يورو لإنقاذ “إيرفرانس”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة الفرنسية تقدم قروض بقيمة سبعة مليارات يورو لإنقاذ “إيرفرانس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).