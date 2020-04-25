تسجيل 11 حالة شفاء من كورونا في البصرة

2020/04/25 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة البصرة اليوم السبت، عن تسجيل 11 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا.

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