صحة ميسان تعلن شفاء ثالث حالة مصابة بكورونا

2020/04/25 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم السبت، شفاء ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا.

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