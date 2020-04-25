معتقلوا الراي في السجون العربية في خطر وباء كورونا .؟؟؟ - علي المسعود

2020/04/25 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود وفاة الناشط الحقوقي والأكاديمي السعودي ( عبد الله الحامد ) المعتقل في أحد سجون المملكة منذ عام 2013، ودفنه في مسقط راسه في يوم امس الجمعة ، اثر تدهور صحته بسجن الحائر في الرياض ، بعد الاهمال الصحي والتقصير المتعمد في رعاية سجناء الراي في سجون المملكة.



والحامد مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح والمعتقلين السياسيين في تاريخ المملكة الحديث ، ر ......





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