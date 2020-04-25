الوباء يكشف وجه النظام القبيح / الولايات المتحدة: تنافس من اجل البقاء يحكم حياة العاملين - رشيد غويلب

2020/04/25 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب من يمارس نقد الرأسمالية كنظام اقتصادي ويتحدث عن شروره تصفه، ماكنة الاعلام الغربية بالمتطرف والشيوعي.



ولم يسلم من هذا التوصيف حتى مرشح الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز.



ومنذ انتشار وباء كورونا والكثير من الإقتصاديين يحذرون من ازمة اقتصادية كشف عنها الوباء ولم يكن سببها، وبعضهم يشبه ما يدور بسنوات الكساد العظيم.



من جانب آخر كشف انتشار الوباء خصوصا في المراكز الراسمالية ......





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