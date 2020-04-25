خواطر تسم الخاطر ...كورونا وصمة الرأسمالية ضد الانسانية - ايمن عبد العزيز البيلى

2020/04/25 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ايمن_عبد_العزيز_البيلى خواطر تسم الخاطر________________بالرغم من عدم تخصصي في اي علم من العلوم المتعلقة بالطب او الكيمياء الحيوية او علوم الصيدلة الا انني كانسان يعرف القراءة والكتابة وأحيانا ادعي التفكير بوعي او كما يسميه البعض (بالتفكير العلمي اوالمنطقي) وبما انني احيا ككل البشر في هذا العالم وادرك تمام الادراك أن الراسمالية العالمية هي من يحكم العالم ويوجهه لتحقيق مصالحها عبر ادوات متعددة ومتنوعة ومنها العلم ......





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