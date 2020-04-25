انخفاض نسبي طفيف بعدد وفيات كورونا في ايران

2020/04/25 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، هن حدوث انخفاض نسبي طفيف بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ يوم امس، مقارنة بالأيام الثلاثية الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تسجيل ست وسبعين حالة وفاة في عموم البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد ان كانت حصيلة الوفيات تتجاوز التسعين يوميا في الأيام القليلة الماضية، ليرتفع مجمل عدد الوفيات إلى خمسة آلاف وستمائة وخمسين حالة وفاة، فيما سجلت الجهات الصحية الفا ومئة واربعا وثلاثين إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات إلى تسعة وثمانين الفا وثلاثمائة وثمان وعشرين إصابة.

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