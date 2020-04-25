الخارجية الإيرانية تنتقد تصريحات بريطانيا وفرنسا بشأن إطلاق القمر الصناعي

2020/04/25 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت الخارجية الإيرانية التصريحات البريطانية والفرنسية بشأن إطلاق طهران للقمر الصناعي نور.

ورفض المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي موقف فرنسا وبريطانيا، مبينا أن برنامج طهران الفضائية والنووية لأغراض سلمية وفقا لفتوى المرشد الإيراني وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا الى أن تصريحات فرنسا وبريطانيا تدل على ازدواجية المعايير بسبب البلطجة الأميركية على الدول.

وأضاف موسوي أن الولايات المتحدة تنتهك قرار مجلس الامن المرقم الفين ومئتين وواحد وثلاثين كل يوم بسبب انسحابها من الاتفاق النووي وتفرض عقوبات غير قانونية على ايران ولم تقف الدول الأوروبية بوجه الولايات المتحدة، لافتا الى أن كل من فرنسا وبريطانيا لهما تأريخ طويل في دعم التوتر في المنطقة.

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