ترمب: لا يوجد حتى الان لقاح ضد فيروس كورونا

2020/04/25 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عدم وجود عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب خلال المؤتمر الصحفي لخلية الازمة الأميركية إن بلاده تقوم بالعديد من الاختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد الفيروس القاتل، مبينا أن الولايات المتحدة حققت تقدما ملحوظا في مكافحة الفيروس خلال الأيام السبعة الماضية، فيما لفت الى التوقيع على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثمئة وعشرين مليار دولار للعمالة الأميركية.

وبشأن التصريحات السابقة لترمب حول حقن مصابي كورونا بالمطهرات، قال الرئيس الأميركي إن تصريحاته تم إخراجها من سياقها وانها كانت مجرد تصريحات ساخرة قامت وسائل الاعلام بإخراجها من سياقها.

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