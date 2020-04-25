سقوط قذيفتي هاون في بساتين ناحية العبار ة بديالى

2020/04/25 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت ناحية العبارة في محافظة ديالى الى هجوم بقذائف الهاون .وقال مصدر امني ، ان قذيفتي هاون سقطت في البساتين القريبة من قرية زهرة التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة دون وقوع اصابات بشرية .واضاف ان الناحية تعرضت الى هجمات مماثلة بقذائف الهاون قبل يومين .

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