صحة البصرة تعلن تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا

2020/04/25 | 14:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة، السبت، عن تسجيل 12 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة صدى , تسجيل 12 حالة موجبة في المحافظة وشفاء 11 حالة”.واضافت انه “لايوجد”، مشيرة الى ان “عدد الحالات الموجبة التراكمية 308 توزعت بواقع (17 وفيات+ 153 شفاء + 138 قيد العلاج )”.

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