الإعلام والاتصالات: الفرق الفنية تواصل قياس جودة خدمات الهاتف النقال في مدن الناصرية وسوق الشيوخ

2020/04/25 | 14:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادواصلت هيئة الإعلام والاتصالات جولاتها التفتيشية لقياس جودة الخدمات المقدمة عبر شبكات الجيلين الثاني والثالث في محافظة ذي قار، في اطار سعي الهيئة لتتبع مستوى التزام الشركات الثلاث المشغلة لخدمات الهاتف النقال في العراق.ووفقا لمدير مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية صفاء صالح مهدي فان الجولات التفتيشية اليوم الجمعة كانت ممتدة من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار وحتى مدينة سوق الشيوخ، مرورا بعدد كبير من القرى والاحياء السكنية.واضاف صالح: كان برفقة الفريق الفني للهيئة ممثلون عن شركات زين العراق، واسيا سيل، وكورك تيليكوم، وتم قياس جودة شبكات الجيلين الثاني والثالث، ومدى ملاءمتهما للمعايير العالمية في مجالي نقل الصوت والبيانات الخلوية.واشار الى ان الفريق تتبع ايضا الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين عبر خدمة صوت المستهلك 177، وزيارة عدد من هؤلاء المواطنين والتأكد من استجابة شركات الهاتف النقال لشكاواهم، مؤكدا ان الجولات التفتيشية ستستمر لتغطية بقية مدن المحافظة.

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