الأمم المتحدة تسحب بعثتها من غربي اليمن بسبب “كورونا”

2020/04/25 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الأمم المتحدة اليوم السبت، إنهاء ولاية بعثتها بمحافظة الحديدة غربي اليمن، حسبما نقلت وسائل اعلام عن مصدر حكومي يمني.وأوضح المصدر الحكومي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح للإعلام، أن القرار متصل بالاحتراز لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا.وتشكلت بعثة الامم المتحدة لمحافظة الحديدة اليمنية أواخر 2018 لدعم اتفاق ستوكهولم بين […]

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