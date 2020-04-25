الرباع صفاء راشد: لم اتناول المنشطات وقدمت اعتراضاً لدى الاتحاد الدولي

2020/04/25 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرباع العراقي، صفاء راشد، انه لم يتناول المنشطات اطلاقاً خلال الفترة الماضية.وقال راشد، إن “هناك بعض الملابسات التي حصلت بخصوص حالة الفحص الاخيرة التي ظهرت لدي، حيث بينت انني تناولت مادة منبهة وليست مادة منشطة”.وأضاف “استخدم مجموعة المكملات منذ فترة طويلة ولا يعلم الاتحاد والمدرب باستخدامي للمواد بعد شراء المكملات من احد الشركات المعتمدة […]

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