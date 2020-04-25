نائب: كابينة الكاظمي ماتزال قيد التفاوض ولم تعرض حتى الآن

2020/04/25 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب في مجلس النواب، السبت، أن الكابينة الوزارية للمكلف مصطفى الكاظمي، لاتزال قيد التفاوض ولم تعرض رسميا.وقال النائب عباس عليوي، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إنه “حتى الساعة لم يتم عرض الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة بشكل رسمي، فهي ما زالت قيد التفاوض بين الرئيس المكلف والقوى السياسية”.وشدّد على “ضرورة عدم تكرار الكاظمي […]

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