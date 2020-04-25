“العهد نيوز” تنشر الموقف الوبائي لكورونا في البصرة

2020/04/25 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة، عن تسجيل 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 11 حالة شفاء ولم تسجل اي حالة وفاة.وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، ان “الموقف الوبائي لمحافظة البصرة بحالات كورونا كان كالاتي: الحالات الموجبة الجديدة = 12 الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 11 الوفيات […]

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