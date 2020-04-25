موعد جديد لاستئناف الدوري الإنجليزي

2020/04/25 | 15:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تتطلع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاستئناف الموسم المعلق منذ منتصف مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا، في الثامن من يونيو على أن يصل إلى نهايته في 27 يوليو.وأفادت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، بأن مسؤولين في كرة القدم يجرون محادثات مع الحكومة بشأن موعد استئناف المنافسات في ملاعب تتم “الموافقة” عليها.[…]

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