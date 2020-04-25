2020/04/25 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون هل كان ماركس يشرب القهوة؟ أظن ذلك.



لأن التبغ والقهوة صديقان حميمان، فقد كان ماركس مُدخناً كبيراً وهو يقول عن كتابه الأشهر رأس المال: لم يكتب أحد هذا الكم من الكتابة عن المال، وهو لا يملك إلا قليلاً جداً من المال.



وحاصل مال كتاب "رأس المال" لن يكفي لتسديد ثمن التبغ الذي دخنته وأنا أكتبه.



حسب الموسوعة البريطانية افتتح أول مقهى في انكلترا في زقاق سانت مايكل في كورنهيل، لندن.



وكان يملكه باسكوا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنجان قهوة مع كارل ماركس - عبدالرزاق دحنون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنجان قهوة مع كارل ماركس - عبدالرزاق دحنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).