نائب: الكاظمي سيخرق شروط تشكيل الحكومة إذا أبقى على وزير المالية

2020/04/25 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، اليوم السبت، أن التحالف الكردستاني اشترط على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الابقاء على وزير المالية فؤاد حسين في منصبة لتمرير كابينة الكاظمي.وذكر قدو في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “الكاظمي سيخرق شروط تشكيل الحكومة اذا وافق على ابقاء وزير المالية بالمنصب، وهذا ما اثار عدم رضا […]

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