نائب: تشكيلة الكاظمي مستهلكة ولا تلبي طموح الشارع

2020/04/25 | 15:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، السبت، تشكيلة كابينة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بـ”المستهلكة”، معتبراً إياها لا تلبي طموح الشارع.وقال التميمي، إن “تشكيلة الكاظمي مستهلكة ومكررة ولا تلبي طموح الشارع العراقي”.وأضاف أن “رئيس الوزراء الجديد لم يعمل اداريا وبالتالي سيواجه الكثير من العقبات والمصاعب”، معربا عن استغرابه من “التشكيلة الجديدة التي […]

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