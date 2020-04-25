شركات نفطية روسية تواجه صعوبة في العمل بالعراق بسبب “كورونا”

2020/04/25 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن صعوبات جمة تواجهها الشركات النفطية الروسية العاملة في العراق، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “لوك أويل” النفطية الروسية، فاغيت أليكبيروف، لتلفزيون الإخباري الروسي أن الشركة الروسية تواجه صعوبات جمة في العراق وأبرزها صعوبة توفير عمالة لأصولها المتواجدة على مختلف الأراضي […]

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