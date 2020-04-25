كهرباء الديوانية تعلن عن تجهيز المحافظة بـ500 ميكا خلال شهر رمضان

2020/04/25 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية اعلنت مديرية توزيع كهرباء الديوانية، اليوم السبت، عن تجهيز المحافظة بحصة ٥٠٠ ميكا واط من قبل وزارة الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك.وقال مدير اعلام توزيع كهرباء الديوانية قاسم الكرعاوي، في بيان تلقت ” العهد نيوز” نسخة منه، إن هذه الحصة هي لإعادة جميع المغذيات في الاقضية والنواحي ومركز المحافظة.وأضاف الكرعاوي انه تم […]

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