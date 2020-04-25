الرئيس الإيراني لأمير قطر: نرصد تحركات الأمريكيين بدقة

2020/04/25 | 15:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لأمير قطر، تميم بن حمد، خلال اتصال هاتفي، السبت، أن طهران تراقب تحركات الأمريكيين في الخليج، ولكنها لن تشرع في أي عداء أو توتر بالمنطقة.وقال روحاني، وفقًا لما ذكره موقع الرئاسة الإيراني، إن “ إيران تراقب عن كثب التحركات الأمريكية في المنطقة والخليج، لكنها لن تشرع أبدًا […]

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