2020/04/25 | 16:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… أكد النائب عن محافظة كربلاء، رياض المسعودي، السبت، أن 25 ألف فرصة عمل فقدت في المحافظة نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.وقال المسعودي لـ/المعلومة/ إن “انتشار فيروس كورونا في العراق تسبب بفقدان من 20 الى 25 الف فرصة عمل في كربلاء ما يعني أن 130 الف فرد تضرر بسبب الفيروس وحظر التجوال”.وأضاف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يتسبب بفقدان 25 ألف فرصة عمل في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يتسبب بفقدان 25 ألف فرصة عمل في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).