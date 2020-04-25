10 علامات تحذيرية من السرطان يجب عدم تجاهلها إطلاقا

2020/04/25 | 16:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم وإثارته الفزع والقلق بين الناس، يحث الأطباء على ضرورة عدم تجاهل علامات التحذير المبكرة لمرض السرطان أثناء الحجر الصحي.وحذرت البروفيسورة البارزة في علم الأورام، كارول سيكورا، بالقول: “أخشى أن آلاف الأشخاص يعيشون اليوم مع أعراض مرض قاتل”.وبهذا الصدد، نشر موقع “ذي صن”، تقريرا عن علامات الإنذار المبكرة العشرة […]

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