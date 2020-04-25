2020/04/25 | 16:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول الحصانة من فيروس كورونا بالنسبة للمتعافين.وقالت المنظمة، إنه "لا دليل حاليا على أن المتعافين من مرض كوفيد-19ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد".واضافت: "نحذر من إصدار جوازات حصانة أو "شهادات أمان من المخاطر لمن أصيبوا، وهذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية : لا توجد حصانة للمتعافين من فيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية : لا توجد حصانة للمتعافين من فيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).