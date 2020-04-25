سائرون : لغاية الآن لا يوجد توافق سياسي على كابينة الكاظمي

2020/04/25 | 16:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكدت كتلة سائرون النيابية اليوم السبت، عدم وجود توافق سياسي حتى الآن على الكابينة الوزارية.وقال النائب عن كتلة سائرون النيابية غايب العميري، إن"المناقشات والاجتماعات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء الكاظمي مستمرة ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأن الكابينة الوزارية"لافتاً إلى أن"بعض الأحزاب والكتل يريدون أن يكون لهم ممثلون في الوزارات أو الكابينة الحكومية وأخذ استحقاقهم الانتخابي".وأشار العميري الى أن"بعض الكتل تعترض على الأسماء التي تم ترشيحها للكابينة الوزارية"، مؤكداً "عدم وجود توافق بين الكتل السياسية والكاظمي على كابينة وزارية محددة".وأوضح أن"سبب تأجيل عقد الجلسة حتى الآن هو لعدم توصل رئيس الوزراء المكلف الى اكمال كابينته وإرسال كتاب رسمي الى مجلس النواب من أجل عقد الجلسة للتصويت على الحكومة".وكان النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم قد أكد في وقت سابق أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اختار الكابينة الوزارية المقترحة بحرية دون فرض من قبل القوى السياسية مشيرا الى أن الكابينة المقترحة مرضية بشكل عام والخلافات بشأنها يمكن تغييرها داخل مجلس النواب.

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