فيسبوك ينافس زووم.. إطلاق خاصية جديدة تسمح بإجراء محادثات فيديو جماعية

2020/04/25 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت شركة فيسبوك، أشهر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة عن خدمة محادثات فيديو جديدة عبر “غرف” افتراضية يمكن للمستخدمين من خلالها زيارة اصدقائهم بواسطة الفيديو، في محاولة من الموقع الأزرق لجذب من تحولوا إلى تطبيق “زووم” للاجتماعات الافتراضية خلال فترات العزل.والآن بات بإمكان مستخدمي تطبيق فيسبوك مسنجر إجراء محادثات فيديو بمشاركة […]

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