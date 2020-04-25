لافروف: بدلا من الصراخ والبحث عن كبش فداء ركزوا على كورونا

2020/04/25 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةدعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود على مكافحة مرض “كوفيد 19” بدلا من قضية تعليق أمريكا تمويل منظمة الصحة العالمية.وفي تصريحات للافروف في برنامج “اللعبة الكبرى” على إحدى القنوات الروسية، بث اليوم السبت، أكد أن أمريكا هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية، منوها إلى أن “الأمريكيين […]

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