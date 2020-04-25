المديرية العامة للموازنة توضح سبب تأخر صرف رواتب وزارة الدفاع لشهر نيسان الجاري

2020/04/25 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم- ديالى

على مدار 72 ساعة، تعرضت قرى ناحية العبارة في ديالى إلى 3 هجمات بالهاونات، من قبل تنظيم داعش، أسفرت بمجملها عن إصابة مدني وأضرار مادية ببعض الدور السكنية، كان آخرها حوالي منتصف ظهر اليوم، سقطت في بساتين المنطقة، دون أي إصاب

بغداد اليوم- ديالى

نفذ تنظيم داعش عدة هجمات، على منطقة كلاجو الزراعية، التابعة إداريا لمحافظة السليمانية، والمجاورة لمحافظة ديالى، فسرها مراقبون، على أنها محاولات لفتح ثغرة في منطقة الحدود الآمنة، التي عجز تنظيم القاعدة طوال سنوات سطوته، أن يخلخل

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على متهم سرق مبلغ 145 مليون دينار.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، تمكنت من القاء القبض على متهم اقدم ع

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