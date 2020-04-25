مدير مستشفى بالرصافة: سجلنا حالات كورونا ببغداد قد تمهد لمرحلة مرعبة للغاية.. افرضوا الحظر بالقوة !

2020/04/25 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

دعا عضو خلية الازمة الصحية في الرصافة مدير مستشفى الزهراء التعليمي د.



عباس الحسيني ، القوات الأم...





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