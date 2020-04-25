ستينية عراقية تقهر كورونا

2020/04/25 | 16:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الصحة في ميسان العراقية، السبت، عن تماثل مصابة بفايروس كورونا مصابة تبلغ من العمر ٦٠ عاماً إلى الشفاء التام....

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