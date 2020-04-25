اتهام من الفتح للكاظمي.. يعمل بازدواجية وكتلة واحدة تصر على تفويضه

2020/04/25 | 16:15 - المصدر: سومر نيوز

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سوم نيوز: بغداد..



هاجم رئيس كتلة الفتح محمد الغبان مجدداً، السبت، آلية ترشيح الكابينة الوزارية القادمة، واصفا تعامل رئيس...

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