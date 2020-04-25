تحولات «نصر الحريري»: لن اتخلى عن رئاسة هيئة التفاوض والتدخل السعودي مرفوض

2020/04/25 | 16:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس هيئة التفاوض في الحكومة السورية المؤقتة، «نصر الحريري»، التخلي عن منصبه في رئاسة الهيئة، وإجراء انتخابات لرئيس جديد بعد التمديد الأخير له لمدة ثلاثة أشهر، في رسالة وجهها لأعضاء الهيئة، معتبراً ذلك تدخلاً…

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