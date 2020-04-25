بسبب ضغط الكرد والسنة على الكاظمي..نائب يرجح تاجيل جلسة منح الثقة

2020/04/25 | 16:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… رجح عضو تحالف الفتح حنين القدو ، السبت، تأجيل جلسة البرلمان المرتقب عقدها الاسبوع الجاري، عازيا الامر الى الضغوط الكبيرة من قبل الكتل السنية والكردية على المرشح مصطفى الكاظمي.وقال القدو لـ/المعلومة/ ان “هناك ضغط كردي كبير على المرشح مصطفى الكاظمي للقبول بشروطهم واولها ابقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين”.واضاف ان “الكتل السنية […]

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