الهند وباكستان تخففان بعض قيود كورونا

2020/04/25 | 16:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ العد برس:

سمحت الحكومة الهندية، اليوم السبت، بعودة محدودة للعمل في متاجر بعض الأحياء والمناطق السكنية، اعتبارا من اليوم السبت، بعد أكثر من شهر على فرض السلطات لإجراءات عزل عام على مستوى البلاد؛ لوقف انتشار فيروس كورونا، وفق مسؤولين.

وقالت وزارة الداخلية الاتحادية، إن محلات البيع بالتجزئة يمكنها العودة للعمل بنصف عدد العاملين، مع مراعاة إجراءات تباعد اجتماعي مناسبة، وارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل.

لكن بيع المشروبات الكحولية والسلع غير الضرورية الأخرى سيظل محظورا، ولن تفتح المتاجر في الأسواق الكبيرة أو مراكز التسوق قبل الثالث من أيار المقبل.

وسجلت الهند 24506 حالات إصابة، و775 وفاة بكورونا، وشكلت السلطات فرقا جديدة للتركيز على مراقبة الالتزام بإجراءات العزل العام وتنفيذها.

وفي باكستان المجاورة، مددت الحكومة إجراءات العزل العام على مستوى البلاد، حتى التاسع من أيار المقبل.

لكن السلطات الباكستانية قررت التحول إلى ما يطلق عليه إجراءات العزل الذكية، اعتبارا من اليوم السبت، إذ بدأت عملية تتبع لحالات الإصابة، مع السماح لبعض الأنشطة الصناعية والتجارية باستئناف العمل بموجب إرشادات للسلامة.

وسمحت السلطات بعودة صلاة الجماعة خلال شهر رمضان، باستثناء إقليم السند الجنوبي؛ حيث حذر أطباء من أن المرض قد ينتشر سريعا.

وبقيت أغلب المساجد في كراتشي، أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند، مغلقة أمام صلاة التراويح.

وحتى اليوم السبت، سجلت باكستان 11940 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 253 وفاة.

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