تحرك حكومي يبشر بعودة البريميرليج

2020/04/25 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن تطور جديد يمهد لعودة الحياة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن الحكومة البريطانية ستعقد سلسلة من الاجتماعات الدورية يحضرها كبار مديري الطب الرياضي، لبحث استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.وأشارت إلى أن أول هذه الاجتماعات سيكون هذا الأسبوع بهدف عودة النشاط الرياضي […]

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