روسيا ترد على امريكا بشأن تقرير في مجال الطاقة النووية

2020/04/25 | 16:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت أن واشنطن تحاول "إحياء" صناعة اليورانيوم المحلية من خلال محاولة التشكيك بالمعايير الروسية ذات الجودة العالية في القطاع النووي.

وقال ريابكوف في تصريح صحفي، ردا على تقرير الاستراتيجية الجديدة لوزارة الطاقة الأمريكية ان "روسيا ستدرس هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بتمعن ولكن من الواضح أن واشنطن تحاول إحياء هذا القطاع لديها عبر محاولات التشكيك بالقطاع النووي الروسي وضرب سمعته".

وأضاف انه "من الواضح أن الوثيقة تحدد نية السلطة التنفيذية الأمريكية تنشيط صناعة اليورانيوم في الولايات المتحدة واستعادة قيادة واشنطن لمجال الطاقة النووية".

وتابع انه "على وجه الخصوص، هناك محاولات لإسناد معايير مفترضة لنا في مجال الأمان النووي وبالطبع فإن هذه التقييمات غير مقبولة لأن روسيا رائدة عالميا ومعترف بها في مجال التقنيات النووية".

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد نشرت تقريرا تضمن استراتيجية الوزارة في المستقبل التي ستعمل على طرد روسيا والصين من أسواق التقنيات النووية الموجودة تحت تأثيرهما، وأن تصبح واشنطن هي رائدة عالمية بهذا المجال.

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