وزير الداخلية يقيم اجتماعات لـ”نبذ العنف” المجتمعي.. بينما يمارس ضباطه الاعتداءات: مقدّم يهين مواطنًا ويطلق سراحه مقابل 300 دولار!

2020/04/25 | 16:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر حالات “الانتهاكات” التي ترتكبها أفراد من القوات الأمنية بين الحين والأخر، وسط عدم وجود رادع ومواقف حازمة من قبل وزارة الداخلية، ولاسيما ان الانتهاكات وفي مؤشر خطير، لم تقتصر على الصدور من منتسبين بل من ضباط يفترض انهم أكثر انضباطًا من الجنود والمنتسبين.واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بصورة لضابط برتبة […]

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