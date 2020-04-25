رسالة قطرية خطية تطالب بإنهاء “الحصار” عليها

2020/04/25 | 16:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجهت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيانا خطيا لمجلس الأمن الدولي جددت فيه الدعوة إلى “إنهاء الحصار الجائر وغير القانوني” المفروض على بلادها.وجاء في البيان أن الأزمة “التي اختلقتها دول الحصار” مع دولة قطر “من الأزمات التي زادت من تعقيد الوضع في المنطقة وألقت […]

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