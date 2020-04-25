الكويت تسجل 278 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 48

2020/04/25 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجلت الكويت، السبت، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية تسجيل الإصابات في البلاد، وفي وقت تعافى 43 مصابا من الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة، على ما أفاد مراسلنا في الكويت.وبلغ عدد الإصابات المرتبطة بالسفر 13 حالة، بينها 10 لمواطنين كويتيين كانوا في المملكة المتحدة، و3 […]

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