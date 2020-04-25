ووهان الصينية ترسل طائرة إمدادات طبية إلى نيويورك

2020/04/25 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأقلعت طائرة تحمل إمدادات طبية من مدينة ووهان وسط الصين، والتي كانت الأشد تضررا بمرض فيروس كورونا المستجد، متوجهة إلى نيويورك بالولايات المتحدة.ووهان الصينية ترسل طائرة إمدادات طبية إلى نيويوركمؤسس “علي بابا” يدعم منظمة الصحة العالمية بشحنات لمكافحة الفيروس التاجيوتحمل الطائرة التابعة لخطوط “تشاينا سوزرن إيرلاينز” الجوية، ما يقرب من 20 طنا من […]

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