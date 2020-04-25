2020/04/25 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةبعث رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة التربية والتعليم الايرانية برسالة الى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، داعيا فيها المنظمة الى بذل مساعيها لالغاء الاميركي الجائر على الجمهورية الاسلامية.واشار رئيس مركز الشؤون الدولية والمدارس خارج البلاد غلام رضا كريمي في هذه الرسالة الى تاريخ الحظر الاميركي الظالم ضد ايران، وقال: في الظروف الراهنة اليت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تطالب منظمة اليونسكو بالسعي لالغاء الحظر الاميركي الجائر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تطالب منظمة اليونسكو بالسعي لالغاء الحظر الاميركي الجائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).