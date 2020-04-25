مدرب اياكس غير راضٍ عن عدم تتويج فريقه باللقب

2020/04/25 | 16:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يشعر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام، إريك تين هاج، بالأسف تجاه قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم بإلغاء بطولة الدوري وعدم تتويجهم باللقب.وقال تين هاج على القرار في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية : “كنا متصدرين جدول الدوري في 23 من 25 جولة، ولكن الآن لم تعد لدينا الفرصة […]

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