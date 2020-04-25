نائب: سيتم اعتماد آلية جديدة لاختيار كابينة الكاظمي بعد رفض أغلب المرشحين

2020/04/25 | 16:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن المسعودي، السبت، انه سيتم اعتماد آلية وأسماء جديدة يتم الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقوى السياسية بعد رفض اغلب الأسماء السابقة، مشيرا الى اهمية تقديم تنازلات متبادلة كي نستطيع تمرير الكابينة الوزارية قبل انقضاء المدة الدستورية.

وقال المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد رفض القوى السياسية لأغلب مرشحي كابينة الكاظمي فانه سيتم الاتفاق على اعتماد أسماء والية جديدة لاختيار المرشحين بغية الخروج بكابينة حكومية قوية وقادرة على مواجهة التحديات"، مبينا أن "الأسماء التي رفضت سابقا جاءت من خلال آلية غير صحيحة تم اعتمادها، وتضمنت تدخلات من جهات سياسية، بالتالي فان تغيير الآلية أمر ضروري لضمان عدم تكرار الرفض".

وأضاف المسعودي، أن "الاتفاق على آلية جديدة وإعطاء فسحة معينة للمكلف بإختيار مرشحي كابينته، سيعطيه القدرة على استكمال الكابينة الحكومية وتقديمها إلى مجلس النواب للتصويت عليها"، لافتا إلى أن "المكلف لديه فسحة جيدة من الوقت لاستكمال كابينته الحكومية وتقديمها للتصويت قبل انتهاء المدة الدستورية، ولدينا تفاؤل كبير بهذا الشأن".وأكد المسعودي، أن "هناك ضرورة لتقديم تنازلات معينة من القوى السياسية والمكلف على حد سواء للوصول إلى نقطة اتفاق وسطية نستطيع من خلالها تمرير الكابينة الحكومية بالأغلبية المريحة لجميع المكونات داخل قبة البرلمان".





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